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Азербайджан и Словения имеют широкие возможности для экономического сотрудничества - Таня Файон

Экономика Материалы 17 апреля 2025 15:27 (UTC +04:00)
Азербайджан и Словения имеют широкие возможности для экономического сотрудничества - Таня Файон

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Словения имеют широкие возможности для экономического сотрудничества.

Об этом сказала министр иностранных дел Словении Таня Файон сегодня на азербайджано-словенском бизнес-форуме в Баку, сообщает Trend.

"Будучи заместителем премьер-министра, министром иностранных и европейских дел, я приложу усилия для еще большего сближения наших стран. Сегодняшнее мероприятие доказывает, что мы готовы вывести наши отношения на более высокий уровень", - сказала Т.Файон.

Она отметила, что Азербайджан является самой динамично развивающейся страной региона и привлекает инвестиции своей многообещающей экономикой.

"Экономика Словении открыта и ориентирована на экспорт. Наши страны могут расширять и развивать сотрудничество по многим направлениям", - сказала Т.Файон.

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