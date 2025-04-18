В Азербайджане упростят таможенные процедуры для экспортируемых товаров

БАКУ /Trend/ - В настоящее время таможенные органы проводят активную работу по упрощению процедур в отношении продукции, экспортируемой из Азербайджана через электронную торговлю.

Как передает Trend, об этом было сообщено сегодня на семинаре для представителей СМИ на тему "Цифровая таможня и медиа", организованном совместно Государственным таможенным комитетом и Агентством развития медиа Азербайджанской Республики.

Отмечается, что предпринимаются шаги по оптимизации таможенных процедур, касающихся реализации за рубежом продукции, произведённой отечественными предпринимателями.

В настоящее время принимаются меры по внесению соответствующих изменений как в технические процессы, так и в нормативно-правовую базу. После согласования всех процедур с соответствующими государственными структурами данный вопрос будет полностью решен.

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