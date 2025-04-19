Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика

Авария в энергосистеме Грузии: Азербайджан оперативно предоставил до 400 МВт электроэнергии

Экономика Материалы 19 апреля 2025 17:01 (UTC +04:00)
Авария в энергосистеме Грузии: Азербайджан оперативно предоставил до 400 МВт электроэнергии

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, сегодня в энергетической системе Грузии произошла крупная авария.

Как сообщили в субботу в ответ на запрос Trend в пресс-службе "Азерэнержи", грузинская сторона обратилась за помощью к Азербайджану.

"Со стороны "Азерэнержи" незамедлительно была восстановлена параллельная с Грузинской государственной электросистемой работа", - отметили в пресс-службе ведомства.

По словам руководителя пресс-службы "Азерэнержи" Теймура Абдуллаева, в первые минуты после аварии в Грузию было передано 380–400 МВт электроэнергии.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости