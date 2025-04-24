Доступ к широкополосному интернету в Азербайджане значительно вырос за четыре года - замминистра

БАКУ /Trend/ - Число домохозяйств в Азербайджане с доступом к широкополосному интернету выросло в 13 раз за четыре года.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сегодня на Конференции по космическим технологиям (STC2025) в Баку заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самеддин Асадов.

Он отметил, что в последние годы Азербайджан добился значительных успехов в развитии информационных и коммуникационных технологий.

Проект "Онлайн Азербайджан", реализованный в рамках государственно-частного партнерства, успешно завершен: "Вся территория страны обеспечена стабильным широкополосным интернетом. За последние четыре года количество домохозяйств с доступом к стабильной высокоскоростной связи увеличилось в 13 раз. Эти достижения также отражены в международных рейтингах".

Он также подчеркнул улучшение показателей в сфере кибербезопасности: "Индекс кибербезопасности Азербайджана в Глобальном индексе кибербезопасности Международного союза электросвязи достиг почти 94 баллов из 100, обеспечив стране высокую позицию в рейтинге".

Важное внимание, по словам замминистра, уделяется развитию профессиональных кадров в ИКТ-секторе: "За последние три года в рамках Национальной стипендиальной программы было подготовлено 10 тысяч специалистов в области информационно-коммуникационных технологий. Эти профессионалы сегодня играют ключевую роль в развитии ИКТ страны".

С.Асадов подчеркнул, что технологическая экосистема Азербайджана охватывает широкий спектр направлений — от космических технологий до искусственного интеллекта: "От космоса до цифровой инфраструктуры, от кибербезопасности до ИИ - все эти взаимосвязанные направления формируют наш технологическую экосистему и отражают вклад Азербайджана в глобальные инновации".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!