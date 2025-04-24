В этом году в Казахстане пройдут Дни космоса

БАКУ /Trend/ - Дни космоса в Казахстане состоятся 8-10 сентября.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил сегодня заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Малик Олжабеков на Конференции по космическим технологиям (STC2025) в Баку.

Он отметил, что Казахстан высоко оценивает достижения Азербайджана и других стран-партнеров в области космической деятельности.

"Мы сотрудничаем с рядом компаний в этой сфере. Несколько лет назад мы познакомились с компанией в Ташкенте, и сейчас она является крупным партнером Казахстана. Также на последнем мероприятии в Анкаре мы нашли еще одного партнера из Восточной Европы, и сейчас работаем с ними.

Я думаю, что сегодняшняя конференция - прекрасная возможность для всех нас найти новых друзей, определить новые цели, инновации.

В Казахстане мы также проводим серьезную работу в космической сфере. 8-10 сентября в Алматы состоится особое космическое событие - Дни космоса в Казахстане",- добавил М.Олжабеков.

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