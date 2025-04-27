Доля государственного сектора в импорте Азербайджана в I квартале многократно выросла

БАКУ /Trend/ - В январе-марте этого года объем импорта продукции в Азербайджан составил 5,7 миллиарда долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Согласно информации, доля государственного сектора в импорте составила 2,2 миллиарда долларов США, что на 1,764 миллиарда долларов США или в 5 раз больше, чем за тот же период прошлого года.

Так, в январе-марте 2024 года в Азербайджан было импортировано продукции на сумму 3,7 миллиарда долларов США, доля государственного сектора в которой составила 444,3 миллиона долларов США.

Отметим, что в январе-марте этого года объем внешнеторгового оборота Азербайджана вырос на 24,3 процента и составил 12 миллиардов долларов США.

Согласно информации, за последний год объем экспорта в стране вырос на 6,7 процента, или на 401,75 миллиона долларов США и достиг 6,4 миллиарда долларов, а объем импорта увеличился на 52,6 процента, или на 1,9 миллиарда долларов США, составив 5,7 миллиарда долларов.

В отчетный период положительное сальдо внешней торговли составило 722,9 миллиона долларов США, что на 1,5 миллиарда долларов, или в 3,1 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.