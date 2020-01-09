Правительство Грузии ищет нового инвестора для строительства порта Анаклия

БАКУ/Trend/ - Правительство Грузии ищет нового инвестора для строительства глубоководного порта Анаклия, заявила на пресс-конференции после заседания правительства Майя Цкитишвили, министр регионального развития и инфраструктуры Грузии.

Об этом передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По словам Цкитишвили, Грузии непременно нужен глубоководный порт.

"Мы много раз говорили, что нашей стране нужен порт Анаклия для экономической безопасности и полной реализации материально-технического потенциала. Проект порта Анаклия принадлежит государству, а не частному инвестору. Именно государство инициировало реализацию этого проекта, именно государство выразило заинтересованность в реализации этого проекта еще в 2014 году", - сказал министр.

По ее словам, для реализации нужен финансово сильный инвестор.

«Грузии нужен этот порт, поэтому мы будем искать нового партнера, который сможет быстро реализовать этот проект и достичь результатов, которые нужны нашей стране», - сказала Цкитишвили.

Отметим, что правительство Грузии приняло решение начать процедуру отмены инвестиционного контракта, подписанного 3 октября 2016 года между "Консорциумом развития Анаклия" и правительством Грузии о строительстве, эксплуатации и передаче в пользование глубоководного порта в Анаклии.

«Мы уверены, что процесс поиска нового инвестора будет прозрачным», - сказала на брифинге министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.

Отметим, что Консорциум собирается обратиться в Международный Суд в ответ на расторжение правительством Грузии инвестиционного соглашения.

Напомним, что "Консорциум развития Анаклия" в декабре в седьмой раз не смог выполнить обязательства и предоставить правительству документацию о кредитных соглашениях с банками.

Речь идет о закрытии финансовой сделки, предусматривающей получение 400 миллионов долларов от международных финансовых институтов – EBRD, EIB, OPIC и NDB. Они требуют выполнения определенных условий, самым главным из которых является требование к государству застраховать ту разницу, которой не хватит Консорциуму для погашения кредита по графику. Правительство должно предоставить эти средства Консорциуму, а тот, в свою очередь, должен выплатить банкам.

С этим условием категорически были не согласны власти Грузии, которые заявили, что не собираются идти на уступки в этом вопросе. Из-за этого закрытие финансовой сделки сорвалось.

Строительство порта началось в декабре 2017 года, а в июле 2018 года начались работы по углублению дна до 16 метров. Однако, на этом все и остановилось.

На данный момент строительство порта остановлено.

Общая стоимость проекта 2,5 миллиарда долларов.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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