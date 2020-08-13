В Азербайджане сдано в эксплуатацию более 35 государственных объектов

Строительство 13 августа 2020 19:14 (UTC+04:00)
В Азербайджане сдано в эксплуатацию более 35 государственных объектов
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ГЭЦ об итогах вступительных экзаменов в Азербайджане (ФОТО)
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