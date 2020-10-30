В Азербайджане в поселке Мардакян капитально отремонтирована улица Гаджи Зейналабдина Тагиева (ФОТО)

Строительство 30 октября 2020 14:26 (UTC+04:00)
В Азербайджане в поселке Мардакян капитально отремонтирована улица Гаджи Зейналабдина Тагиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках работ по реконструкции, проводимых на улице Гаджи Зейналабдина Тагиева в поселке Мардакян Хазарского района, вдоль улицы был фрезерован верхний слой старого асфальтобетонного покрытия, восстановлены существующие пешеходные дорожки, в необходимых местах построены новые, уложены новые тротуары, созданы специальные парковочные места для обеспечения удобной и безопасной парковки автотранспортных средств.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственное автомобильное агентство дорог Азербайджана.

Кроме того, в ходе проведенных ремонтных работ была восстановлена существующая система дождевой канализации для отвода поверхностных вод от проезжей части, установлены новые дождевые панели, заменены новые смотровые крышки коммуникационных линий.

"Затем на улицах были выполнены работы по укладке нового асфальтобетонного покрытия. На некоторых участках дороги уложено новое асфальтобетонное покрытие в два слоя. Улица обеспечена необходимыми дорожными знаками, горизонтальными разметочными линиями и в современном виде передана в пользование гражданам", - говорится в агентстве.

Согласно требованиям, работы по Хазарскому району находятся под личным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана. Для своевременного завершения работ на территории привлечено необходимое количество живой силы и техники.

Отметим, что на основании поручений и распоряжений Главы государства в течение текущего года Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана были проведены капитальные ремонтные работы на улицах и дорогах общей протяженностью 21 километр, нуждающихся в ремонте. До конца года общая протяженность отремонтированных улиц и дорог будет доведена до 34 километров.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @Fidan_Babaeva

В Азербайджане в поселке Мардакян капитально отремонтирована улица Гаджи Зейналабдина Тагиева (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане в поселке Мардакян капитально отремонтирована улица Гаджи Зейналабдина Тагиева (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане в поселке Мардакян капитально отремонтирована улица Гаджи Зейналабдина Тагиева (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане в поселке Мардакян капитально отремонтирована улица Гаджи Зейналабдина Тагиева (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане в поселке Мардакян капитально отремонтирована улица Гаджи Зейналабдина Тагиева (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане в поселке Мардакян капитально отремонтирована улица Гаджи Зейналабдина Тагиева (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане в поселке Мардакян капитально отремонтирована улица Гаджи Зейналабдина Тагиева (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане в поселке Мардакян капитально отремонтирована улица Гаджи Зейналабдина Тагиева (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане в поселке Мардакян капитально отремонтирована улица Гаджи Зейналабдина Тагиева (ФОТО) - Gallery Image
В Азербайджане в поселке Мардакян капитально отремонтирована улица Гаджи Зейналабдина Тагиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане в поселке Мардакян капитально отремонтирована улица Гаджи Зейналабдина Тагиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане в поселке Мардакян капитально отремонтирована улица Гаджи Зейналабдина Тагиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане в поселке Мардакян капитально отремонтирована улица Гаджи Зейналабдина Тагиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане в поселке Мардакян капитально отремонтирована улица Гаджи Зейналабдина Тагиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане в поселке Мардакян капитально отремонтирована улица Гаджи Зейналабдина Тагиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане в поселке Мардакян капитально отремонтирована улица Гаджи Зейналабдина Тагиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане в поселке Мардакян капитально отремонтирована улица Гаджи Зейналабдина Тагиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Азербайджане в поселке Мардакян капитально отремонтирована улица Гаджи Зейналабдина Тагиева (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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