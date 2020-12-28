Обзор текущих промышленных проектов Грузии в 2020 году
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Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными на реконструированном 7,5-километровом участке автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница с РФ (ФОТО)
Необходимо обеспечить безопасность границ Азербайджана в рамках мер международного права - МИД Турции
Новая версия "Vətən yaxşıdır" - виртуальный дуэт шехида Худаяра Юсифзаде и известных ханенде (АУДИО)
Госконцерн «Туркменхимия» подготовил проект о лицензировании деятельности по ввозу, производству и реализации химпродукции
В Азербайджане наследникам шехидов и раненым военнослужащим предоставлено свыше 18 млн манатов страховых выплат
В Ходжавенде незаконная армянская вооруженная группировка совершила нападение на азербайджанских военнослужащих, есть погибший и раненый - минобороны Азербайджана