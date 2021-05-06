К 2026 г. рост в строительном секторе Азербайджана достигнет 5%
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Японская TEPSCO будет участвовать в создании зоны «зеленой» энергии на освобожденных территориях Азербайджана
В Азербайджане предлагается внести изменения в процесс отдания воинских почестей шехидам Отечественной войны
Выделены средства на бурение 26 субартезианских скважин в ряде городов и районов Азербайджана - Распоряжение
Возможности, созданные для азербайджанских спортсменов, поражают - Ирина Дерюгина о Национальной арене гимнастики в Баку (ВИДЕО)
Минфин Азербайджана запустил систему прогнозирования влияния налоговых и таможенных льгот на госдоходы
Реваншистские заявления политических кругов проигравшей Армении не стоит воспринимать всерьез - Совбез Азербайджана
В Гадруте после окончания войны все осталось нетронутым, в том числе и армянская церковь – российское издание
МГ ОБСЕ должна сосредоточиться на реализации положений договоренности от 10 ноября 2020 года – эксперт