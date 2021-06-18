В Узбекистане заложен первый камень города Новый Андижан

Строительство 18 июня 2021 07:34 (UTC+04:00)
В Узбекистане заложен первый камень города Новый Андижан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 17 июня принял участие в церемонии закладки первого камня на месте строительства города Новый Андижан. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.uz, сообщила пресс-служба главы государства.

Проект города, разработанный совместно с турецкими специалистами, был представлен 12 апреля.

Шавкат Мирзиёев назвал строительство историческим событием. «Вот уже два-три года мне не дает покоя решение жилищного вопроса в Андижане. Земли здесь мало, потребность в жилье за годы только выросла. Есть много семей, в которых свекровь живет в одном доме с несколькими невестками. Поэтому мы решили действовать с расчётом на перспективу и приступили к строительству нового города. Здесь построят многоквартирные дома на более 130 тысяч квартир, будут жить свыше 450 тысяч человек», — сказал президент.

Общая площадь города составит 4000 гектаров, из них 2000 займут жилье, социальные объекты, промышленные зоны, объекты обслуживания. Еще на 2000 гектаров по указанию президента создадут зелёные зоны.

Проект нового города будет реализован в 8 этапов и рассчитан на 2021−2041 годы. В текущем году из Фонда реконструкции и развития будет выделено 100 млн долларов на начальный этап работ по формированию инфраструктуры. Будут построены 33 км сетей питьевого водоснабжения, 52 км автодорог, 18 км электросетей и 27 км газопровода.

На первом этапе будут возведены 170 многоэтажных домов на 3310 квартир, школа на 1680 мест, детский сад на 385 мест и поликлиника на 200 посещений в сутки. В период строительных работ будет создано более 10 тысяч постоянных рабочих мест, после завершения строительства — около 100 тысяч постоянных рабочих мест в промышленном, торговом, социальном и сервисном секторах.

«Сегодня, приступая к такому огромному по размаху созидательному делу, мы опираемся прежде всего на силу нашего отважного и благородного народа, богатые знания и опыт наших предков, на решимость трудолюбивых и великодушных андижанцев», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Затем президент заложил первый камень на месте строительства нового города.

«Слава Всевышнему за то, что мы дожили до этих дней. Надеюсь, что Новый Андижан станет процветающим местом для счастливой жизни. Искренне поздравляю всех андижанцев с этим историческим событием, с этой славной церемонией», — сказал президент.

По данным пресс-службы президента, до 2016 года в Андижанской области были построены индивидуальные и двухэтажные дома для 4846 семей. За последние же пять лет построено 11 тысяч многоквартирных домов и 4400 коттеджей. В этом году возводится 271 многоэтажный дом на 6346 квартир, а также 2,5 тысячи индивидуальных домов под ипотеку.

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