С начала года Центробанк Азербайджана привлек у банков 6,3 млрд манатов

БАКУ /Trend/ - С начала 2017 года Центральный банк Азербайджана привлек у банков посредством депозитных аукционов почти 6,3 миллиарда манатов при совокупном спросе в 13,6 миллиарда манатов.

Согласно сообщению ЦБА, в рамках последнего аукциона, состоявшегося сегодня, ЦБА привлек у банков 100 миллионов манатов. Однако спрос был на уровне 369,7 миллиона манатов. Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 10,01 процента.

К проведению депозитных аукционов Центробанк приступил с середины июня 2016 года.

Депозитный аукцион - это торги, в ходе которых Центробанк привлекает депозиты коммерческих банков. Основной целью проведения таких аукционов является стерилизация денежной массы. В основном Центробанк Азербайджана привлекает депозиты на 14 - 20 дней.

В Азербайджане действует 31 банк, в том числе два с государственным участием.

Официальный курс на 31 июля составляет 1,7009 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

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