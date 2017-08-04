AccessBank удостоен награды от Visa İnternational

БАКУ /Trend/ - AccessBank получил награду от платежной системы Visa за самый высокий показатель по росту портфеля платёжных карт в 2016 году, говорится в сообщении банка, распространенном в пятницу.

"AccessBank является одним из ведущих банков страны, в том числе и по количеству банковских карт, находящихся в обращении", - говорится в сообщении.

В связи с тем, что безналичные платежи набирают все большую популярность, платёжные карты становятся наиболее удобным инструментом оплат. Банк предлагает клиентам широкий ассортимент платежных карт Visa начиная с Visa Electron до Visa İnfinite сроком до 3-х лет как в национальной валюте, так и в долларах, евро и фунтах стерлингов. Особым спросом среди клиентов пользуется многофункциональная карта Visa myCard, которая объединяет возможности дебетовой и депозитной карт. Преимущества этой карты в том, что она даёт возможность заработать до 6% годовых на остаток на карточном счете, а также бесплатно обналичивать деньги в банкоматах AccessBank-a.

Для всех владельцев платежных карт AccessBank-a предоставляются дополнительные услуги:

MyAccess - бесплатный онлайн-банкинг для управления своими средствами в режиме 24/7

AccessQazanc – услуга кэшбэка посредством которой возвращается часть потраченной суммы обратно на карту

SMS Banking – SMS-сообщение о проведенных операциях

Card-to-Card – перевод денег с одной карты на другую посредством банкомата

PİN Change – быстрое и удобное изменение Пин-кода посредством банкомата

3D Secure – услуга для дополнительной защиты онлайн операций

Cash by Code - удобный и безопасный перевод денег с карты посредством банкомата лицу, у которого нет банковской карты.

Подробную информацию о карточных продуктах Банка можно получить на официальном Интернет сайте банка, странице в Facebook и позвонив по номеру 151 в Информационный Центр Банка.