Страховые компании Азербайджана увеличили выплаты на 22%

7 августа 2017 11:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В первой половине 2017 года страховые компании (СК) Азербайджана собрали премии на 276,16 миллиона манатов, что на 3,2 процента меньше показателя января-июня 2016 года, следует из отчёта Палаты надзора над финансовыми рынками, обнародованного в понедельник.

Выплаты СК за тот же период составили 124,4 миллиона манатов, что на 22,7 процента больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Сборы по добровольному страхованию выросли на 9,4 процента, до 193,8 миллиона манатов, выплаты - на 31,25 процента, до 98,57 миллиона манатов.

По обязательным видам страхования сборы компаний снизились на 23,9 процента, составив почти 82,36 миллиона манатов, а выплаты увеличились на 1,9 процента - до 25,8 миллиона манатов.

За каждые собранные 100 манатов выплаты страховых компаний составили 45 манатов. В аналогичный период прошлого года этот показатель составил 35 манатов.

В Азербайджане действует 21 страховая компания.

Официальный курс на седьмое августа составляет 1,7008 AZN/USD.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli

Azernews Newspaper
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