Официальный курс маната к мировым валютам на 10 августа

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 августа установлен на уровне 1,7007 и 1,996 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.