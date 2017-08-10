Официальный курс маната к мировым валютам на 10 августа

10 августа 2017 09:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 августа установлен на уровне 1,7007 и 1,996 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг.

Курсы валют и драгметаллов

10.08.17

1 доллар США

1 USD

1.7007

1 евро

1 EUR

1.996

1 австралийский доллар

1 AUD

1.3397

1 аргентинский песо

1 ARS

0.0961

100 белорусских рублей

100 BYR

0.8703

1 бразильский реал

1 BRL

0.5389

1 дирхам ОАЭ

1 AED

0.463

1 южноафриканский ранд

1 ZAR

0.1265

100 южнокорейских вон

100 KRW

0.1488

1 чешская крона

1 CZK

0.0763

1 чилийский песо

1 CLP

0.2624

1 китайский юань

1 CNY

0.2549

1 датская крона

1 DKK

0.2683

1 грузинский лари

1 GEL

0.7113

1 гонконгский доллар

1 HKD

0.2176

1 индийская рупия

1 INR

0.0266

1 британский фунт стерлингов

1 GBP

2.2095

100 индонезийских рупий

100 IDR

0.0127

100 иранских риалов

100 IRR

0.0045

1 шведская крона

1 SEK

0.2077

1 швейцарский франк

1 CHF

1.7616

1 израильский шекель

1 ILS

0.4729

1 канадский доллар

1 CAD

1.3374

1 кувейтский динар

1 KWD

5.6322

1 казахский тенге

1 KZT

0.0051

1 киргизский сом

1 KGS

0.0245

100 ливанских фунтов

100 LBP

0.1129

1 малайзийский ринггит

1 MYR

0.3961

1 мексиканский песо

1 MXP

0.0948

1 молдавский лей

1 MDL

0.0953

1 египетский фунт

1 EGP

0.0957

1 норвежская крона

1 NOK

0.2137

100 узбекских сомов

100 UZS

0.0412

1 польский злотый

1 PLN

0.4675

1 российский рубль

1 RUB

0.0283

1 сингапурский доллар

1 SGD

1.2463

1 саудовский риал

1 SAR

0.4535

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

1 SDR

2.3952

1 турецкая лира

1 TRY

0.4805

1 тайваньский доллар

1 TWD

0.0561

1 таджикский сомони

1 TJS

0.1932

1 новый туркменский манат

1 TMM

0.4859

1 украинская гривна

1 UAH

0.0661

100 японских иен

100 JPY

1.546

1 новозеландский доллар

1 NZD

1.2432

Золото (1 унция)

1 XAU

2171.8704

Серебро (1 унция)

1 XAG

28.7476

Платина (1 унция)

1 XPT

1654.0838

Палладий (1 унция)

1 XPD

1519.6265
Azernews Newspaper
Новости по теме
Официальный курс маната к мировым валютам на 24 июля
Бизнес 24 июля 09:21
Официальный курс маната к мировым валютам на 4 июля
Бизнес 4 июля 09:26
Официальный курс маната к мировым валютам на 22 июня
Бизнес 22 июня 09:21
Официальный курс маната к мировым валютам на 30 мая
Бизнес 30 мая 09:29
Официальный курс маната к мировым валютам на 16 мая
Бизнес 16 мая 09:50
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 10 мая
Бизнес 8 мая 17:16
Центробанк Азербайджана установил курс доллара на 28 апреля
Бизнес 27 апреля 17:19
Официальный курс маната к мировым валютам на 26 апреля
Бизнес 26 апреля 10:27
Как решение о досрочных выборах в Великобритании повлияли на курсы мировых валют
Бизнес 20 апреля 16:38
Официальный курс маната к мировым валютам на 18 апреля
Бизнес 18 апреля 09:33
Официальный курс маната к мировым валютам на 13 апреля
Бизнес 13 апреля 09:31
Официальный курс маната к мировым валютам на 11 апреля
Бизнес 11 апреля 09:24
Официальный курс маната к мировым валютам на 10 апреля
Бизнес 10 апреля 09:31
Официальный курс маната к мировым валютам на 29 марта
Бизнес 29 марта 09:22
Официальный курс маната к мировым валютам на 10 марта
Бизнес 10 марта 09:22
Официальный курс маната к мировым валютам на 31 января
Бизнес 31 января 09:23
Официальный курс маната к мировым валютам на 27 января
Бизнес 27 января 09:21
Официальный курс маната к мировым валютам на 24 января
Бизнес 24 января 09:27