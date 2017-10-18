Азербайджан полностью обеспечивает себя большинством стройматериалов - замминистра (ФОТО)

18 октября 2017 10:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан полностью обеспечивает себя большинством строительных материалов, сказал в среду заместитель министра экономики Ниязи Сафаров на церемонии открытия XXIII Азербайджанской международной выставке "Строительство" WorldBuild Baku 2017.

По словам министра, по остальным строительным материалам страна также обеспечивает себя практически полностью.

"В стране создан большой потенциал в сфере производства строительных материалов, основано большое количество предприятий, в сфере обеспечена занятость", - сказал Сафаров.

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