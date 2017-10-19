ЕС помогает Азербайджану в создании качественных рабочих мест - посол

БАКУ /Trend/ - Европейский союз (ЕС) и Азербайджан - очень важны друг для друга, сказал в четверг глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас в ходе своего выступления на I международной конференции "Цифровой хаб Азербайджана".

"ЕС является основным торговым партнером Азербайджана. На сегодняшний день на ЕС приходится около 50 процентов азербайджанского экспорта и около 25 процентов импорта. Последние несколько лет ЕС поддерживает Азербайджан в вопросах диверсификации экономики и расширения экспорта. Мы работаем вместе над экономикой, способной обеспечить качественные рабочие места", - сказал Янкаускас.

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