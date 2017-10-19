Центробанк Азербайджана привлечет у банков 100 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 23 октября проведет очередной депозитный аукцион по привлечению 100 миллионов манатов, сообщает ЦБА в четверг.
Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.
Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 10,01-14,99 процента.
Срок размещения средств - 14 дней.
Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года. Главная цель привлечения депозитов коммерческих банков - обеспечить стерилизацию денежной массы.
В Азербайджане действует 31 банк, в том числе два с государственным участием.
Официальный курс на 19 октября составляет 1,7001 AZN/USD.
(Автор: Азад Гасанли)
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