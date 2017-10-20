Арабские страны обозначили сектора для развития сотрудничества с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Арабские страны Персидского залива заинтересованы развивать отношение с Азербайджаном в сфере туризма, отельного бизнеса, сельского хозяйства и торговли.

Об этом в пятницу журналистам сказал генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских стран Персидского залива (ССАГПЗ) Абдулатиф бин Рашид аль-Заяни.

«Мы придаем большое значение развитию отношений с Азербайджаном по различным направлениям. Наша цель - развить отношения с вашей страной в сфере торговли, инвестиций, экономики, сельского хозяйства и в других направлениях», - сказал генеральный секретарь, добавив, что с этой целью можно подготовить соответствующие программы.

По словам генсека, у Азербайджана и арабских стран много возможностей для развития сотрудничества.

Генсек также подчеркнул, что под руководством мудрого правительства Азербайджан смог добиться больших успехов.

В пятницу в Баку проходит бизнес-форум между Азербайджаном и Советом сотрудничества арабских стран Персидского залива. Для участия в бизнес-форуме в Баку прибыла делегация представляющая 100 арабских компаний.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)