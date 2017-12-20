С 2018 г. получение лицензий на ведение бизнеса в Азербайджане упростится

20 декабря 2017 11:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С 2018 года предприниматели в Азербайджане смогут обратиться за получением лицензий на ведение бизнеса через соответствующий портал (lisenziya.gov.az), сказал в среду на презентации портала заместитель министра экономики Сахиб Мамедов.

"Министерство [экономики] приступило к выдаче лицензий через центры Службы ASAN со второго ноября 2015 года и за последние два года посредством центров было выдано 4 832 лицензии, из которых 2 676 были выданы впервые, а 2 156 - заменены на бессрочные", - сказал Мамедов.

Результатами проводимых реформ, по словам замминистра, стало сокращение лицензий на ведение бизнеса с 59 до 37, а число разрешений, сократившись в четыре раза, составило 86.

"Сотрудники министерства экономики через центры Службы ASAN оказали консалтинговые услуги свыше 35 тысячам предпринимателей. Безусловно, мы не ограничиваемся проведенными работами. Очередным этапом является обеспечение полной цифровизации услуг лицензирования, чего можно будет достичь посредством портала. Это позволит предпринимателям, не выходя из офисов, через интернет обратиться за получением лицензий", - сказал Мамедов.

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

Azernews Newspaper
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