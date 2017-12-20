Увеличился товарооборот между Казахстаном и Венгрией

БАКУ /Trend/ - В 2017 году существенно вырос товарооборот между Казахстаном и Венгрией. Об этом в среду на пресс-конференции в Астане сообщил чрезвычайный и полномочный посол Венгрии в Казахстане Андреш Барани.

“Я хотел бы подчеркнуть, что нынешний год был очень результативным с точки зрения торгово-экономического сотрудничества. Уже за первые шесть месяцев 2017 года мы удвоили двусторонний оборот и достигли 350 миллионов долларов. Поэтому у нас есть все основания ожидать очень хорошего результата к концу 2017 года”, - сказал Барани, передают казахстанские СМИ.

По данным за 2016 год, Венгрия была единственным торговым партнером, с которым у Казахстана вырос товарооборот на 16 процентов, составив 188 миллионов долларов.

В уходящем году сотрудничество между двумя странами интенсивно развивалось. Одним из главных событий 2017 года в контексте сотрудничества двух стран, несомненно, была Международная специализированная выставка «Астана ЭКСПО-2017», одной из активных участниц которой стала Венгрия.

В своем национальном павильоне Венгрия представила новейшие достижения в сфере «зеленых» технологий. За раскрытие выбранной тематики Венгрия заняла второе место в соответствующей категории. За все время проведения выставки венгерский павильон посетило около 300 тысяч человек.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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