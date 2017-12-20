Премьер Турции прибывает с официальным визитом в Нахчыван

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сегодня прибудет с однодневным официальным визитом в Нахчыванскую Автономную Республику (НАР), сообщили Trend в среду в Кабинете министров Турции.

Как отметили в Кабмине, основной темой обсуждения в рамках визита турецкого премьера в Азербайджан станет сотрудничество в сфере экономики.

Отметим, что в настоящее время Йылдырым находится с визитом в Бангладеше.

Турция является одним из основных торгово-экономических партнеров Азербайджана. В последнее время обе страны активно наращивают экономическое сотрудничество, в том числе в формате Турция-НАР. Так, в октябре Турция освободила товары, импортируемые из Нахчыванской Автономной Республики от таможенных пошлин. Решение турецкого Кабмина затронуло 43 наименования продукции (13 сельскохозяйственных, 30 промышленных товаров). Ежегодно производимые в Нахчыване товары на сумму 100 миллионов долларов будут ввозиться в Турцию без уплаты импортных пошлин.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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