Президент Узбекистана снизил показатели экономического роста страны в 2017 году

26 декабря 2017 12:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев снизил прогнозные показатели экономического роста в Узбекистане в текущем году до 5,5 процента.

Как отметил глава государства в ходе состоявшегося накануне видеоселекторного совещания, важнейшим фактором сохранения стабильных и высоких темпов роста экономики являются последовательное повышение и полное использование экспортного потенциала страны, а также усиление конкурентоспособности национальной продукции на внешних рынках.

Президент подверг критике неприемлемую практику в экономической политике, заключающуюся в погоне за нереальными цифрами.

При темпах экономического роста в 5,5 процента объем экспорта увеличился почти на 15 процентов, отметил он. За последний год в целях поддержки экспортной деятельности предпринимателей был принят ряд указов и постановлений, отменивших экспорт продукции на основе предоплаты, обязательную продажу валютной выручки, выдачу лишних разрешений, а также расширивших применение налоговых льгот для участников экспортной деятельности.

В 2018 году общий финансовый показатель экспорта ожидается на уровне 12,1 миллиарда долларов США.

Как заявил в докладе на расширенном заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития страны в 2016 году и важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2017 год глава государства, в 2017 году Узбекистану предстоит обеспечить экспорт продукции в объеме 10,8 миллиарда долларов.

В 2016 году Узбекистан недопоставил на экспорт продукции более чем на 1,5 миллиарда долларов. В позапрошлом году количество стран, куда экспортируется продукция, по сравнению с 2010 годом сократилось с 176 до 138.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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