В 2018 году Азербайджан увеличит социально направленные расходы

БАКУ /Trend/ - Госбюджет Азербайджана на 2018 год традиционно будет социально направленным. Об этом сказал министр финансов Самир Шарифов, выступая в эфире государственного телеканала АзТВ,

"Азербайджан является развивающимся государством и смог добиться решения многих задач, причем за последние 10-15 лет. Если мы проанализируем наши инвестиционные расходы, то убедимся в том, что они были достаточно высокими. При этом, как правило большую часть составляют расходы социальной направленности. Этому уделяется большое внимание со стороны главы государства", - сказал министр.

По его словам, объем расходов социальной направленности в бюджете на 2018 год составляет 7,7 миллиарда манатов. "И это в сравнении с текущим годом больше примерно на 650 миллионов манатов. Это показатель того, что в следующем году на расходы социальной направленности будут выделены дополнительные средства. Расходы социальной направленности - это в первую очередь заработная плата, вопросы социального обеспечения, пенсия, и их удельный вес в бюджете традиционно достаточно высок. Только расходы фонда заработной платы составляют 4,2 миллиарда манатов", - сказал Шарифов.

Министр отметил, что расходы страны на образование традиционно имеют большой удельный вес в структуре социальных расходов. "В следующем году они составят два миллиарда манатов. В сравнении с текущим годом это на 211 миллионов манатов больше", - добавил Шарифов.

Министр также сказал, что в государственном бюджете на 2018 год предусмотрены средства на строительство социального жилья. "В следующем году на эти цели планируется выделить 250 миллионов манатов", - сказал министр финансов.

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