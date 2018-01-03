В Казахстане наблюдается рост цен

БАКУ /Trend/ - Инфляция в Казахстане в декабре 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем составила 0,7 процента, с декабрем 2016 года - 7,1 процента, сообщает Комитет по статистике министерства национальной экономики страны.

В прошедшем месяце цены на продовольственные товары повысились на 1,1 процента, на непродовольственные товары - на 0,5 процента, платные услуги для населения подорожали на 0,3 процента.

На 1 января 2018 года цены на продовольственные товары в годовом исчислении выросли на 6,5 процента, непродовольственные товары - на 8,9 процента, платные услуги подорожали на 5,9 процента.

За указанный период цены на кондитерские изделия повысились на 10,7 процента, алкогольные напитки - на 10,3 процента, молочные продукты - на 9,3 процента, рыбу и морепродукты - на 8,6 процента, фрукты и овощи - на 8,4 процента, булочные и мучные изделия - на 7,4 процента, кофе, чай и какао - на 6,2 процента, хлеб - на 2,8 процента, макаронные изделия - на 2,1 процента, муку - на 1,8 процента, а на сахар понизились на 19,5 процента, крупы - на 15,1 процента.

Рост цен на мясо и мясопродукты составил 11,4 процента. Цены на говядину выросли на 15,3 процента, баранину - на 14,1 процента, конину - на 9,8 процента, свинину - на 9,3 процента, колбасные изделия - на 7,3 процента, мясо птицы - на 5,8 процента.

Понижение цен зафиксировано на гречневую крупу - на 28 процента, чеснок - на 25,6 процента, сахар - на 19,5 процента, помидоры, яйца - по 16 процентов, огурцы - на 12,5 процента, подсолнечное масло - на 9,9 процента, капусту - на 5,2 процента.

Рост цен на канцелярские товары и чертежные принадлежности составил 10 процентов, автомобили - 9,2 процента, стеклянные и керамические изделия - 8,9 процента, книги, одежду и обувь - восемь процентов, текстильные изделия - семь процентов, фармацевтическую продукцию - 6,6 процента, газеты и журналы - 6,5 процента, моющие и чистящие средства - 6,3 процента, товары личного пользования - 6,2 процента, мебель и предметы домашнего обихода - 5,8 процента, бытовые приборы - 5,5 процента.

Дизельное топливо подорожало на 31,8 процента, бензин - на 17,6 процента, каменный уголь - на 17,4 процента, сжиженный газ в баллонах - на 8,6 процента. Услуги здравоохранения подорожали на 7,9 процента, правовые - на семь процентов, в области отдыха, развлечений и культуры - на 6,9 процента, страхование личных транспортных средств - на 6,8 процента, услуги гостиниц - на шесть процентов, общественного питания - на 5,8 процента.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на газ, транспортируемый по распределительным сетям, увеличились на 11,4 процента, горячую воду - на 10,9 процента, центральное отопление - на 9,9 процента, канализацию - на 9,1 процента, содержание жилья - на семь процентов, холодную воду - на 5,1 процента, электроэнергию - на пять процентов.

Индекс потребительских цен (ИПЦ), характеризующий уровень инфляции, показывает изменение цен на товары и услуги, приобретаемые населением для личного потребления. Набор товаров и услуг включает 510 позиций.

С января 2017 года при построении ИПЦ доля продовольственных товаров составляет 37,6 процента, непродовольственных - 30,2 процента, платных услуг - 32,2 процента .

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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