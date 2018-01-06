Уточненный ВВП Китая в 2016 году составил $7,52 трлн

6 января 2018 11:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственное статистическое управление КНР заявило, что по итогам окончательной проверки, ВВП Китая в 2016 году составил 74,36 триллиона юаней (7,52 триллиона долларов США), что на 54,2 миллиарда юаней уменьшило показатель, полученный по итогам предварительной оценки.

Темпы роста уточненного ВВП остались неизменными - на уровне 6,7 процента без учета ценовых изменений, отмечается на сайте Госстата.

При этом валовая продукция сельского хозяйства и промышленности после уточнения изменилась незначительно, а в индустрии услуг показатель уменьшился на 85,6 миллиарда юаней.

Подсчет ежегодного ВВП в Китае проводится два раза: в первый проводится предварительный расчет, во второй - окончательное подтверждение.

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