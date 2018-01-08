Таджикистан заинтересован в транзите грузов через Каспий

8 января 2018 17:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Таджикистан заинтересован в поставках грузов на международные рынки через Каспийское море, говорится в сообщении ЗАО “Азербайджанское каспийское морское пароходство”, распространенном в понедельник.

Согласно сообщению, об этом сказал посол Таджикистана в Азербайджане Рустам Соли на встрече с председателем ЗАО Рауфом Велиевым.

Посол также ознакомился с транзитными возможностями пароходства.

В свою очередь, Велиев рассказал послу о проделанной в Азербайджане в сфере морского транспорта работе и обновлении флотилии. Стороны также обсудили перспективы двустороннего сотрудничества.

По данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Таджикистаном за 11 месяцев 2017 года составил 1,76 миллиона долларов, из которых 1,73 миллиона долларов пришлись на экспорт азербайджанской продукции.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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