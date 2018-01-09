Инфляция в потребительском секторе Узбекистана за год составила 14,4 процента

БАКУ /Trend/ - В 2017 году инфляция в потребительском секторе Узбекистана составила 14,4 процента. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета статистики Узбекистана.

В 2017 году продовольственные товары стали дороже на 15,9 процента, непродовольственные – на 16,1 процента, услуги – на 8,6 процента.

При среднемесячном приросте потребительских цен на 1,1 процента, значительнее всего цены росли в ноябре и декабре 2017 года (на 2 процента и 2,7 процента за месяц), минимальным был рост цен в июне и июле (на 0,3 процента и 0,4 процента за месяц).

Госкомстат отмечает, что девальвация и проводимая политика по либерализации национальной валюты привели к ускорению темпов инфляции и повлияли на общий рост цен товаров и услуг.

В частности, в первом полугодии 2017 года потребительские цены выросли на 5,2 процента, а только за последние четыре месяца минувшего года (с сентября по декабрь) рост цен составил 7,6 процента. Это связано, в значительной степени, с повышением цен на импортируемые товары, а также с увеличением издержек производства и повышением цен отечественными производителями, поставляющие свою продукцию на внутренний рынок. Наглядным примером может послужить повышение розничных цен на легковые автомобили, производимые в стране, которые за год стали дороже в среднем в 1,5 раза.

Повышение цен на бензин с ноября 2017 года на 39,7 процента привело к росту индекса потребительских цен (ИПЦ) на 0,5 процентных пункта. Необходимо также отметить, что, как показывает практика, рост цен на бензин косвенно влияет и на удорожание других товаров и услуг (за счет роста издержек их производства и транспортировки).

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 7,1 процента оказало влияние на уровень инфляции обеспечив прирост ИПЦ на 0,4 процентных пункта.

В качестве еще одного фактора ускорения инфляционных процессов в стране можно выделить ожидания населения и предприятий в отношении предстоящего роста цен, которые даже при отсутствии объективных факторов могут двигать цены вверх. Инфляционные ожидания приводят к тому, что потребители, начиная запасаться товарами «впрок», еще больше стимулируют повышения цен.

Замедление темпов инфляции в летние месяцы связано, в основном, с сезонными трендами и насыщением рынка плодоовощной продукцией нового урожая, что привело к снижению цен на фрукты и овощи (в июне – на 13,8 процента, июле – на 14,9 процента, августе – на 4,6 процента).

Как было отмечено выше, продовольственные товары за год стали дороже в среднем на 15,9 процента, что обеспечило общий прирост ИПЦ на 6,9 процентных пункта.

Динамика ценовых изменений по месяцам в течение года была неравномерной: в связи с сезонными трендами в июне и июле цены на продовольствие снизились на 1 процент и 0,7 процента за месяц, а пик роста цен отмечен в декабре 2017 года (на 4,4 процента за месяц).

Непродовольственные товары за 2017 год подорожали на 16,1 процента, что привело к приросту ИПЦ еще на 5,7 процентных пункта.

Порядка 4-х процентных пункта, или 27,4 процента от общего прироста ИПЦ связано с повышением цен на одежду, обувь, ткани и бытовой текстиль, строительные материалы, культтовары, товары личной гигиены, личный транспорт и бензин, что наглядно продемонстрировано в следующей диаграмме:

Цены и тарифы на услуги для населения страны повысились за год в среднем на 8,6 процента, что привело к приросту сводного ИПЦ на 1,8 процентных пункта.

Основными инфляционными факторами в этой сфере стали повышения тарифов на услуги связи – на 23,9 процента, правового характера и банковские услуги – на 15 процента, бытовые – на 8,3 процента, жилищно-коммунальные услуги – на 7,1 процента, услуги пассажирского транспорта – на 6,9 процента, что повлияло на прирост ИПЦ на 1,4 процентных пункта (доля влияния 9,9 процента).

Согласно данным МВФ, инфляция в Узбекистане в 2018 году составит 14,3 процента. В свою очередь, Центробанк Узбекистана в 2018 году прогнозирует уровень инфляции в пределах 11,5 - 13,5 процента.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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