Узбекистан откроет новые предприятия в Кыргызстанe

БАКУ /Trend/ - Узбекистан откроет в Кыргызстане девять предприятий по обслуживанию автомобилей, сборке сельскохозяйственной техники, выпуску пластиковых деталей, а также другие производства. Об этом сообщили Киргизские СМИ ссылаясь на заместителя директора Агентства по продвижению и защите инвестиций Шумкарбека Адилбек уулу.

По словам замдиректора, семь компаний будут иметь статус кыргызско-узбекских совместных предприятий (СП). Так, если узбекская Artel Engineering и кыргызская фирма «Л.Т.Б» будут собирать стиральные машины марки Artel, то Perfect Plast Profil (РУз) и «Имзо ЛТД» (КР) построят цех по выпуску пластиковых и алюминиевых профилей.

Кроме того, узбекская «УзАвтоСаноат» с «АвтоОңдооЗавод» в Кыргызстане откроют два предприятия по сборке сельскохозяйственной техники и автоприцепов.

Также узбекская компания совместно с «ДТ Техник» и «Автоцентр Эстакада» из Кыргызстана откроют заводы по сборке автобусов и обслуживанию транспорта соответственно. А компании «Автоцентр Эстакада» и «Равон Моторс Тянь-Шань» договорились об открытии завода по сборке автомобилей и дилерского центра.

Кроме того, ташкентская фирма Artel Engineering откроет свой филиал в Кыргызстане, а также построит развлекательный центр MediaPark.

Как отмечается, по всем этим договоренностям уже заключены меморандумы. И если часть этих предприятий уже создана, то некоторые, как ожидается, будут построены до конца 2018 года. Откроются новые компании в городах Бишкеке, Оше и Кара-Балте.

Согласно данным Национального статистического комитета Кыргызстана, в январе-сентябре 2017 года торговый оборот между странами составил 231,1 миллиона долларов, что указывает на 60 процентный рост по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Кыргызстан экспортировал товаров в Узбекистан на 109 миллионов долларов, что на 17 процентов больше прошлогоднего показателя. А объем импорта из Узбекистана составил 122,1 миллиона долларов, что в 2,6 раза выше прошлогоднего показателя.

Стороны намерены увеличить товарооборот до 500 миллионов долларов в год.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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