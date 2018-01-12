В Узбекистане увеличилось производство промпродукции

БАКУ /Trend/ - За январь-декабрь 2017 года предприятиями Узбекистана, по предварительным данным, произведено промышленной продукции на 144,2 триллиона сумов, что на семь процентов больше по сравнению с 2016 годом.

По данным пресс-службы Госкомстата Узбекистана, основным фактором роста общего объёма промышленного производства стал прирост производства в обрабатывающей промышленности на 6,4 процента (вклад в прирост общего объема промышленного производства 5,2 пункта), горнодобывающей промышленности и разработке карьеров - на 12,9 процента (вклад в прирост 1,3 пункта), электроснабжении, подаче газа, пара и кондиционировании воздуха - на 4,9 процента (вклад в прирост 0,4 пункта) и в водоснабжении, канализации, сборе и утилизации отходов на 13,5 процента (вклад в прирост 0,1 пункта).

Объем произведенной продукции предприятиями обрабатывающей промышленности составил 112,7 триллиона сумов, или 78,1 процента от общего объема, горнодобывающей промышленности и разработки карьеров - 18,3 триллиона сумов (12,7 процента), электроснабжения, подачи газа, пара и кондиционирования воздуха - 12,1 триллиона сумов (8,4 процента) и водоснабжения, канализации, сбора и утилизации отходов - 1,1 триллиона сумов (0,8 процента).

В горнодобывающей промышленности по сравнению с соответствующим периодом предшествующего года добыча щебня увеличилась на 39,1 процента, гравия - 22,2 процента, угля - 4,4 процента и природного газа - 0,5 процента, при этом добыча нефти снизилась на 6,3 процента.

В обрабатывающей промышленности увеличилось производство легковых автомобилей на 58,1 процента, чая зелёного - 21,9 процента, автобусов - 16,4 процента, автомобилей грузовых - 7,5 процента, масла растительного - 5,4 процента, а производство сахарного песка, хлопкового волокна, дизельного топлива и автомобильного бензина значительно уменьшилось по сравнению с соответствующим периодом 2016 года.

Расширение ассортимента и стимулирование выпуска готовой продукции отразились на увеличении производства потребительских товаров по сравнению с январем-декабрём 2016 года (102,7 процента), удельный вес которых в объеме промпроизводства составил 38,9 процента.

В настоящее время в республике действует более 49 тысяч предприятий промышленности, 10,2 тысячи из которых созданы в январе-декабре 2017 года, в том числе в Ташкенте - 2,6 тысячи предприятий, в Ферганской области - 1144 предприятий, в Ташкентской области - 1057 предприятий, Самаркандской - 895 предприятий, более 800 предприятий в Наманганской и Андижанской областях, около 500 предприятий в Бухарской области, более 400 предприятий Джизакской и Кашкадарьинской областях, более 300 предприятий - в Республике Каракалпакстан, Сурхандарьинской и Хорезмской областях, более 200 предприятий - в Навоийской и Сырдарьинской областях.

Реализация мер по модернизации, техническому и технологическому обновлению промышленности обеспечила в январе-декабре 2017 года рост производительности труда на одного занятого в промышленности на 5,6 процента к предыдущему году.

При этом выше среднереспубликанского уровня производительности труда (68690,2 тысячи сумов) наблюдается в Ташкенте (122498,6 тысячи сумов), Сырдарьинской (100165,8 тысячи сумов), Кашкадарьинской (99299,1 тысячи сумов), Навоийской (94884,4 тысячи сумов) областях и Республике Каракалпакстан (81524,6 тысячи сумов).

Официальный курс на 12 января составляет 8139 UZS/USD

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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