Увеличился внешнеторговый оборот Казахстана

12 января 2018 17:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-ноябре 2017 года составил 69 450,1 миллиона долларов, сообщает Комитет по статистике министерства национальной экономики Казахстана.

Таким образом, объем внешнеторгового оборота Казахстана в январе-ноябре 2017 года на 25,1 процента превысил показатель за аналогичный период 2016 года.

Экспорт за 11 месяцев прошлого года составил 43065,2 миллиона долларов (рост на 31,6 процента), импорт - 26 384,9 миллиона долларов (+15,8 процента).

В число крупнейших торговых партнеров Казахстана входят Россия, Китай, а также Узбекистан (в рамках СНГ).

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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