Евро существенно вырос к узбекскому суму

15 января 2018 19:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Официальный курс евро в Узбекистане по сравнению с прошлой неделей вырос на 177,51 сума — до 9965,47 сума, следует из данных Центробанка.

По сравнению с предыдущей неделей официальный курс доллара увеличился на 7,38 сума и составил 8146,38 сума.

Рубль подорожал незначительно — на 0,92 сума — и стоит 143,97 сума.

Центральный банк может оказывать воздействие на уровень спроса и предложения иностранной валюты через денежно-кредитную политику посредством сдерживания роста денежной массы и повышения привлекательности активов в национальной валюте, передает пресс-служба Центробанка.

Официальный курс доллара в декабре 2017 года вырос на 24,19 сума (0,3 процента) и составил на конец месяца 8120,07 сума, евро снизился на 30,61 сума (0,32 процента) до 9624,72 сума.

5 сентября 2017 года, когда была введена конвертация иностранной валюты по текущим операциям, ЦБ почти в два раза девальвировал курс национальной валюты.

До запуска валютной реформы в Узбекистане действовало несколько курсов обмена иностранной валюты: официальный курс ЦБ, биржевой клиринговый курс доллара, которым пользовались импортеры товаров, а также "черный" курс для основной части населения.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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