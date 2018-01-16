Оглашен средневзвешенный курс азербайджанского маната к доллару на среду

БАКУ /Trend/ - По итогам валютного аукциона Центрального банка Азербайджана (ЦБА), проведенного во вторник при участии Госнефтефонда страны, средневзвешенный курс маната к доллару был сформирован на уровне 1,7001 AZN/USD, сообщает ЦБА.

Официальный курс маната на следующий день определяется на основе средневзвешенного курса по сделкам, заключенным с коммерческими банками на межбанковском валютном рынке и аукционах.

Аукционы проводятся дважды в неделю.

(Автор: Анвар Мамедов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.