В Узбекистане появятся новые купюры с более крупным номиналом

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Узбекистана рассматривает возможность выпуска в обращение новых банкнот с более крупным номиналом, сообщает во вторник пресс-служба регулятора.

В рамках задач по совершенствованию наличного денежного обращения в этом году предусматривается продолжение работ по оптимизации структуры банкнот в обращении.

«В целях повышения удобства использования национальной валюты рассматривается вопрос о выпуске в обращение банкноты с более крупным номиналом и осуществление постепенной замены мелких купюр монетами нового образца номиналами 50, 100, 500 сумов, а также выпуска монеты номиналом 200 сумов», – говорится в сообщении.

С 22 августа 2017 года Центральный банк выпускает в обращение купюры номиналом 50 000 сумов. Пока это самый большой денежный знак в стране. По данным ЦБ, это не было обусловлено инфляцией, а стало необходимым из-за роста средней заработной платы в стране.



Официальный курс на 16 января составляет 8146,38 UZS/USD

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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