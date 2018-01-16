В Узбекистане появятся новые купюры с более крупным номиналом

16 января 2018 19:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Узбекистана рассматривает возможность выпуска в обращение новых банкнот с более крупным номиналом, сообщает во вторник пресс-служба регулятора.

В рамках задач по совершенствованию наличного денежного обращения в этом году предусматривается продолжение работ по оптимизации структуры банкнот в обращении.

«В целях повышения удобства использования национальной валюты рассматривается вопрос о выпуске в обращение банкноты с более крупным номиналом и осуществление постепенной замены мелких купюр монетами нового образца номиналами 50, 100, 500 сумов, а также выпуска монеты номиналом 200 сумов», – говорится в сообщении.

С 22 августа 2017 года Центральный банк выпускает в обращение купюры номиналом 50 000 сумов. Пока это самый большой денежный знак в стране. По данным ЦБ, это не было обусловлено инфляцией, а стало необходимым из-за роста средней заработной платы в стране.

Официальный курс на 16 января составляет 8146,38 UZS/USD

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Центробанк Узбекистана в 2018 г. сохранит жесткий курс денежно-кредитной политики
Бизнес 19:33
Коммерческие банки Узбекистана значительно повысили свою капитализацию
Бизнес 19:12
Узбекские коммерчески банки увеличили инвестиционное кредитование
Бизнес 15:59
Увеличились чистые внешние активы Центробанка Узбекистана
Узбекистан 07:07
Пластиковые карты банков Узбекистана в нацвалюте можно будет использовать в других странах
Бизнес 15 января 13:20
Доля национальной валюты в денежных агрегатах Узбекистана продолжает падать
Бизнес 12 января 13:28
Центробанк Узбекистана усилит анализ инфляционных процессов
Бизнес 29 декабря 2017 16:24
В 2018 г. в Узбекистане расширится работа межбанковского денежного рынка
Бизнес 29 декабря 2017 13:26
В Узбекистане разрешили продавать валюту с карт и обменивать на наличные сумы
Узбекистан 10 ноября 2017 03:03
Кредиты под 4% годовых получат в Узбекистане малообеспеченные семьи
Бизнес 2 ноября 2017 15:49
Банки Узбекистана приобрели более $300 млн с момента открытия конвертации
Узбекистан 15 сентября 2017 07:46
ЦБ Узбекистана повысил требования к управлению ликвидностью банков
Узбекистан 10 июля 2017 08:02
Назначен председатель правления Центробанка Узбекистана
Узбекистан 6 июня 2017 20:55
Скончался глава Центрального банка Узбекистана
Узбекистан 24 мая 2017 05:41
В Узбекистане создан новый частный банк
Узбекистан 2 ноября 2016 13:51
Назначен новый зампредседателя Центробанка Узбекистана
Узбекистан 18 июля 2016 15:27
В Узбекистане назначен первый зампредседателя Центробанка
Узбекистан 23 марта 2016 18:28
Центробанк Узбекистана закупит IT-оборудование
Тендеры 9 декабря 2015 15:33