Госкомтаможни Азербайджана внес ясность в вопрос объединения с минналогов (версия 2)

19 января 2018 14:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Решения о вариантах функционирования таможенных органов в Азербайджане должны приниматься руководством страны.

Об этом в пятницу на пресс-конференции по итогам 2017 года сказал глава Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Айдын Алиев, отвечая на вопрос о возможном объединении ГТК и министерства по налогам.

"Если руководство страны примет подобное решение, то мы его выполним", - сказал Айдын Алиев.

Глава ГТК отметил, что в мире существует различная практика функционирования таможенных органов. "В Азербайджане она действует самостоятельно, в США - при пограничной службе, есть страны, где таможенное ведомство объединено с налоговыми органами, а в Европе оно функционирует при министерстве финансов. Есть даже страны, например, раньше так было в России, а сейчас в ряде африканских стран, где таможенные органы действуют при министерстве экономического развития. В любом случае подобные вопросы должно решать правительство с точки зрения полезности подобного слияния", - отметил Айдын Алиев.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Почти 20% беспошлинного ввоза в Азербайджан осуществлено по лизинговым договорам
Бизнес 15:20
Азербайджан усилит борьбу с контрабандой сигарет
Бизнес 12:20
Госкомтаможни Азербайджана внес ясность в вопрос объединения с минналогов
Бизнес 11:15
В Азербайджане растет число компаний-участников таможенного "зеленого коридора"
Бизнес 11:04
Айдын Алиев: В 2017 году таможенные органы Азербайджана успешно боролись с контрабандой
Бизнес 10:55
Госкомтаможни объяснил причины роста импорта в Азербайджане
Бизнес 10:52
Японских бизнесменов призвали инвестировать в Азербайджан
Бизнес 9 января 15:52
С 2018 года Азербайджан перейдет на новую систему таможенных пошлин
Бизнес 22 ноября 2017 09:39
Госкомтаможня Азербайджана о влиянии повышения акцизов на цены
Бизнес 25 октября 2017 12:37
Азербайджан готовится перейти к трехступенчатой системе взимания импортных таможенных пошлин
Бизнес 25 октября 2017 12:17
Глава Госкомтаможни Азербайджана не видит проблем с выполнением прогноза на 2018г
Бизнес 25 октября 2017 11:55
Айдын Алиев: Прогноз по таможенным поступлениям в госбюджет Азербайджана в 2017 году будет перевыполнен
Бизнес 11 октября 2017 14:44
Азербайджан увеличил экспорт плодоовощной продукции - глава Госкомтаможни
Бизнес 11 октября 2017 13:13
Число компаний- участников "зеленого коридора" на границе Азербайджана возросло почти втрое
Бизнес 11 октября 2017 12:59
Айдын Алиев: Таможенное декларирование товаров в Азербайджане дешевле, чем в других странах
Бизнес 11 октября 2017 12:09
Глава Госкомтаможни прокомментировал причину подорожания сливочного масла в Азербайджане
Бизнес 11 октября 2017 11:16
Импортные автомобили в Азербайджане могут подорожать
Бизнес 11 октября 2017 10:55
Азербайджан повысит акцизы на импортные сигареты и алкоголь
Бизнес 11 октября 2017 10:34