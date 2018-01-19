Госкомтаможни Азербайджана внес ясность в вопрос объединения с минналогов (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Решения о вариантах функционирования таможенных органов в Азербайджане должны приниматься руководством страны.

Об этом в пятницу на пресс-конференции по итогам 2017 года сказал глава Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Айдын Алиев, отвечая на вопрос о возможном объединении ГТК и министерства по налогам.

"Если руководство страны примет подобное решение, то мы его выполним", - сказал Айдын Алиев.

Глава ГТК отметил, что в мире существует различная практика функционирования таможенных органов. "В Азербайджане она действует самостоятельно, в США - при пограничной службе, есть страны, где таможенное ведомство объединено с налоговыми органами, а в Европе оно функционирует при министерстве финансов. Есть даже страны, например, раньше так было в России, а сейчас в ряде африканских стран, где таможенные органы действуют при министерстве экономического развития. В любом случае подобные вопросы должно решать правительство с точки зрения полезности подобного слияния", - отметил Айдын Алиев.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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