В южной области Казахстана увеличилась площадь пахотных земель

19 января 2018 17:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2017 году площадь пахотных земель сельскохозяйственного назначения в Южно-Казахстанской области в сравнении с 2016 годом увеличилась на 30 тысяч гектаров.

Об этом на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления земельных отношений Сузакбай Абдикулов, передает пресс-служба областного управления.

Общий земельный фонд Южно-Казахстанской области составляет 11 725,8 тысячи га. Из них около 6 680,2 тысячи га - земли сельскохозяйственного назначения. 939,6 тысячи га занимают пашни, пастбища – 5 626,4 тысячи га.

По словам Абдикулова, в результате проведенной инвентаризации, в соответствии с целевым назначением сельскохозяйственных земель выявлено неиспользование 248,8 тысячи га земель.

«За отчетный период из указанных земель 76,4 тысячи га возвращены в государственную собственность. После проведенных разъяснительных мероприятий владельцы 83,2 тысячи гектаров земель приступили к переосвоению. Таким образом, 159,6 тысячи гектаров земель сельскохозяйственного назначения повторно вовлечены в оборот. Представители управления земельных отношений и учреждения земельного кадастра совместно с соответствующими акиматами районов, городов с выездом на место провели обследования по вопросу использования земель, находящихся вблизи рек Сырдарья, Арысь, Бугуньского водохранилища и Коксарайского контррегулятора. В результате выявлено 62 502 гектара пахотных земель сельскохозяйственного назначения», - сказал Абдикулов.

Как отметили в пресс-службе области, в 2017 году решением областной земельной комиссии одобрено 95 проектов, 90 субъектам предпринимательства предоставлены 1 982,3 тысячи га земельных участков.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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