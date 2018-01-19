Saxo Bank: 2018 год - решающий для рынка криптоактивов

19 января 2018 17:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Текущий год станет решающим для процветающего рынка криптоактивов, сказал в пятницу Trend эксперт-аналитик Saxo Bank по криптовалютам Джейкоб Паунси.

По его словам, оптимисты прогнозируют, что рыночная капитализация превысит один триллион долларов, тогда как пессимисты предсказывают ужесточение регулирования и даже полный запрет криптовалют, если органы кредитно-денежного регулирования решат, что рынок вышел из-под контроля.

"Криптоактивы ведут себя так же, как акции "доткомов" в конце девяностых. По нашим прогнозам, число компаний, развернувших стратегию в сторону блокчейна, будет расти до тех пор, пока спекулятивный этап не исчерпает себя", - считает Паунси.

Эксперт отметил, что в первом квартале 2018 года ожидается выход на рынок новых проектов, каждый из которых будет провозглашать себя очередной криптовалютной революцией в своем сегменте.

"Это будет стимулировать рост спекуляций на этом зарождающемся рынке. Если на рынке криптовалют и появится новый лидер, то одним из активов, реальная польза которого выходит за стандартные функции криптовалюты, представляется эфириум. На сегодня в нем совершается свыше 1,25 миллиона сделок в сутки, объем которых составляет миллиарды долларов", - сказал Паунси.

Рынок цифровых валют в пятницу продолжает восстановление после резкого падения, при этом самая популярная в мире криптовалюта - биткоин (bitcoin) - торгуется возле отметки в 11 тысяч долларов.

Также, согласно данным CoinMarketCap, криптовалюта Ethereum дорожает на 4,1 процента, до 1,05 тысячи долларов, Ripple - на 16,7 процента, до 1,64 доллара, Bitcoin Cash - на 1,13 процента, до 1,82 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 573,98 миллиарда долларов. Доля биткоина - примерно 34 процента от всего рынка криптовалют, Ethereum - 18 процентов, Ripple - 11 процентов.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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