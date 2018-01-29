К 2020 г. в Пекине будут закрыты 1000 производственных компаний

Правительство Пекина закроет 1000 производственных компаний, а также 300 рынков и логистических центров к 2020 г., в целях дальнейшего освобождения города от нестоличных функций, сообщает агентство Синьхуа.

В 2018 г. в Пекине будут закрыты 500 производственных компаний, а также 176 рынков и логистических центров. Кроме того, несколько университетов и больниц также будут перенесены в пригород, заявил замглавы канцелярии Руководящей группы по скоординированному развитию Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй Лю Бочжэн.

Пекин планирует выделить 12,2 миллиарда юаней (1,9 миллиарда долларов США) на перенесение нестоличных функций города.

В 2015 г. был обнародован план по скоординированному развитию Пекина, Тяньцзиня и провинции Хэбэй, который является государственной стратегией по приведению в баланс развития трех регионов. К настоящему времени, Пекин завершил 990 задач в рамках данного плана.

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