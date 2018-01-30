Нацбанк Казахстана обнародовал ТОП-3 страховых компаний

БАКУ /Trend/ - Национальный банк Казахстана представил рейтинг казахстанских страховых компаний, составленный по итогам 2017 года, сообщает во вторник пресс-служба страховой компании (СК) «Евразия».

Основные показатели страховщиков по таким критериям, как премии, выплаты, активы, резервы, собственный капитал, уставный капитал и нераспределенный доход, были определены среди топ-3 страховщиков в следующем порядке.

По итогам прошедшего года общая сумма страховых премий, собранная 32 страховщиками по всем видам страхования, составила 396,3 миллиарда тенге, что на 6,5 процента больше, чем в 2016 году. Тройка лидеров выглядит следующим образом: СК «Евразия» - 55,2 миллиарда тенге с долей рынка 13,9 процента, СК «Казахмыс» - 45,5 миллиарда тенге (доля рынка - 11,5 процента) и «Халык-Life» - 38 миллиардов тенге (доля рынка - 9,6 процента).

Рост возмещений, наоборот, замедлился. Страховые выплаты в 2017 году составили 88,8 миллиарда тенге, что на 8,6 процента меньше, чем в 2016 году. Первые три места заняли: «Евразия» - 16 миллиардов тенге (при этом доля рынка составила 18,1 процента), «Халык - Казахинстрах» - 8,4 миллиарда тенге (9,5 процента) и СК «Казкоммерц-Полис» - 6,2 миллиарда тенге (7,1 процента).

Активы большинства страховщиков продемонстрировали уверенный прирост, который составил 926,6 миллиарда тенге, увеличившись на 8,2 миллиарда по сравнению с аналогичным показателем позапрошлого года. Здесь в тройку лидеров вошли: СК «Евразия» - 218,6 миллиарда тенге (доля рынка - 23,6 процента), СК «Виктория» - 84,4 миллиарда тенге (9,1 процента), КСЖ «НОМАД LIFE» - 67,4 миллиарда тенге (7,3 процента).

Курс на 30 января - 322 KTZ/USD.

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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