БАКУ /Trend/ - В рамках визита первого заместителя министра иностранных дел Греции Георгиоса Катругалоса в Казахстан и его встречи с вице-министром по инвестициям и развитию Казахстана Арыстаном Кабикеновым состоялся казахстанско-греческий бизнес-форум, объединивший около 100 предпринимателей из двух стран, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Казахстана.

В ходе мероприятия внешнеторговая палата Казахстана и Греческая федерация предприятий «SEV» заключили соглашение о сотрудничестве.

Отдельное внимание было уделено вопросам облегчения визового режима Европейским Союзом для граждан нашей страны. Стороны констатировали, что упрощение визовых процедур отвечает взаимным интересам по расширению деловых, образовательных, культурных и туристических связей между Евросоюзом и Казахстаном.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, включая деятельность Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, Астанинский процесс по сирийскому урегулированию, перспективы взаимодействия между ЕС и Евразийским экономическим союзом и другие направления.

В 2017 году объем товарооборота между Казахстаном и Грецией увеличился на 10,6 процента по сравнению с 2016 годом (980,6 миллиона долларов: экспорт Казахстана в Грецию – 964 миллиона долларов, импорт из Греции в Казахстан – 16,6 миллиона долларов).

(Автор: Али Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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