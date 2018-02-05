Вюсал Гасымлы: Международные рейтинговые агентства признали результаты проводимых в Азербайджане реформ

5 февраля 2018 18:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Международные рейтинговые агентства признали реальные результаты реформ, проводимых под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, и подтверждают, что Азербайджан проводит больше всего реформ среди стран СНГ.

Об этом в понедельник сказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы, комментируя утверждение рейтинга Азербайджана международным рейтинговым агентством Fitch на уровне “ВВ+” и изменение прогноза по рейтингу с негативного на стабильный.

По словам Гасымлы, вера в экономику Азербайджана в мире растет большими темпами.

“Кредитный рейтинг является хорошей возможностью для суверенных и пенсионных фондов и других инвесторов оценить платежеспособность Азербайджана. Чем выше кредитный рейтинг, тем больше преференций страна может получить при привлечении кредита. Кроме того, высокий кредитный рейтинг расширяет азербайджанским компаниям выход на зарубежные рынки, а также позволяет развивать рынок ценных бумаг”, - сказал Гасымлы.

По словам Гасымлы, позитивные тренды чувствуются и в финансово-банковском секторе.

“Стабильность маната, постепенное снижение темпов инфляции, снижение долларизации, увеличение прибыльности банков, вливание капитала и другие факторы являются результатами реформ в финансово-банковском секторе. Это все также позитивно влияет на наш кредитный рейтинг”, - сказал Гасымлы.

На прошлой неделе международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в национальной и иностранной валютах на уровне “ВВ+” и пересмотрело прогноз с “негативного” на “стабильный”.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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