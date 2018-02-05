Китайские компании могут привлечь к работе в зоне свободной торговли в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Китайские компании могут быть привлечены к работе в зоне свободной торговли (ЗСТ), создаваемой на территории нового Бакинского международного морского торгового порта в Аляте.

Как говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана, распространенном в понедельник, об этом сказал глава ведомства Шахин Мустафаев на встрече с министром транспорта Китая Ли Сяопэном в Пекине.

Министр отметил, что Азербайджан стал одной из первых стран, поддержавших инициативу "Экономический пояс Шелкового пути".

"Азербайджан заинтересован в поддержке Транскаспийского транспортного маршрута как составной части инициативы "Пояс и путь". Помимо этого в Азербайджане может быть проведено мероприятие по инициативе "Пояс и путь", китайские компании могут быть привлечены в ЗСТ в Аляте, а также Азербайджан и Китай могут сотрудничать в строительстве и управлении контейнерным терминалом в Бакинском международном морском торговом порту", - сказал Мустафаев.

Сяопэн, в свою очередь, отметил, что Китай придает большое значение отношениям с Азербайджаном, и выразил мнение о возможном расширении сотрудничества в различных сферах экономики, в том числе и в транспортной сфере.

Мустафаев также провел встречу с замминистра коммерции Китая Фу Цзыином, в ходе которой отметил рост товарооборота между странами в прошлом году на 43 процента и сказал, что азербайджанские компании планируют участие в ряде выставок в Китае, среди которых Sial China 2018, "Китай-Евразия" и China Internatıonal Import Expo.

"Имеется хороший потенциал по экспорту сельскохозяйственной и промышленной продукции из Азербайджана в Китай". – добавил Мустафаев.

(Автор: Максим Цурков. Редактор: Ирина Парфёнова)

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