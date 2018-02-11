FAO поможет Азербайджану улучшить систему управления лесными ресурсами (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) продолжит поддерживать развитие лесных ресурсов в Азербайджане, сказала Trend руководитель офиса партнерства и координации FAO Мелек Чакмак.

По словам руководителя офиса, FAO совместно с Глобальным экологическим фондом (GEF) и правительством Азербайджана приступили к реализации проекта по оценке лесных ресурсов страны.

“Проект позволит провести инвентаризацию лесных ресурсов Азербайджана, которая не проводилась со времен СССР. В последний раз подобный процесс был проведен в 1988 году. Также в рамках проекта планируется усилить кадровый и технический потенциал министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, чтобы в будущем они могли бы сами проводить эту работу”, - сказала Чакмак.

Глава офиса FAO отметила, что инвентаризация позволит Азербайджану сформировать политику в отношении лесных ресурсов, а также успешнее реализовывать проекты в данной сфере.

“В рамках проекта также запланировано восстановление поврежденных лесных массивов в Гахском и Агдамском районах Азербайджана и посадка новых деревьев. Это позволит защитить земли, а также уменьшить выбросы в воздух углекислого газа”, - сказала руководитель офиса.

Чакмак подчеркнула, что наиболее важной составляющей проекта является совместная работа с населением.

“Необходимо привлечь население к этой работе. Это такая сфера, что тут необходима поддержка населения. Обеспечить защиту земель только силами правоохранительных органов будет очень сложно. Поэтому мы уделяем большое внимание совместной работе с населением. Кроме того, в рамках программы мы планируем оказать поддержку разведению саженцев. Только в этой сфере мы планируем обеспечить рабочими местами свыше 50 человек”, - сказала Чакмак, отметив, что при разведении саженцев особое внимание будет уделяться выращиванию саженцев плодоносных деревьев.

Чакмак сообщила, что основное финансирование проекта взял на себя GEF, а FAO и правительство Азербайджана будут оказывать проекту нематериальную поддержку.

“GEF выделил на данный проект 1,5 миллиона долларов, а объем поддержки FAO и правительства, который будет выражаться предоставлением рабочей силы и прочих ресурсов, можно оценить в один миллион и 2-3 миллиона долларов соответственно”, - сказала Чакмак.

Азербайджан является членом FAO с 1995 года. Офис организации в стране действует с 2007 года.

(Автор: Анвар Мамедов. Редактор: Хазар Ахундов)

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