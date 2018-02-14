В рамках Целей устойчивого развития будут подготовлены "Бакинские принципы"

БАКУ /Trend/ - Успехи, достигнутые в рамках достижения Целей устойчивого развития, будут зафиксированы в документе под названием "Бакинские принципы", сказала в среду заместитель министра экономики Азербайджана Севиндж Гасанова в ходе выступления на семинаре, посвященном программе Целей устойчивого развития ООН.

По ее словам, в сентябре в Баку пройдет очередная конференция по устойчивому развитию, в рамках которой и планируется утверждение данного документа.

"У нас уже готов проект данного документа. В сентябре мы сможем принять более цельный, более точный документ", - сказала Гасанова.

Как в свою очередь отметил резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исагзаи, данные принципы предусматривают дальнейшие шаги по поддержке выполнения Целей устойчивого развития в Азербайджане.

"Считаю, что эти принципы внесут свой вклад в межправительственный форум по Целям устойчивого развития, который планируется провести в Баку в сентябре. Сейчас стороны готовятся к принятию документа, который будет способствовать устойчивому развитию. Подписание документа может стать хорошим примером для других стран региона", - отметил Исагзаи.

Цели устойчивого развития были приняты странами-членами ООН в рамках одноименного саммита, который прошел 25-27 сентября 2015 года. Всего определены 17 целей и 169 задач, которые должны быть реализованы в период с 2016 по 2030 годы. С целью достижения Целей устойчивого развития в Азербайджане указом Президента Ильхама Алиева шестого октября 2016 года был создан Национальный координационный совет по устойчивому развитию.

Задача Совета - привести в соответствие с Целями устойчивого развития государственные программы и стратегии, охватывающие социально-экономические сферы.

(Автор: Анвар Мамедов)

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