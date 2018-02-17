Афганистан заинтересован в железнодорожном проекте "Узбекистан — Кыргызстан — Китай"

17 февраля 2018 11:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Афганские компании намерены использовать возможности создающейся железнодорожной линии "Узбекистан — Кыргызстан — Китай", сообщили узбекские СМИ, ссылаясь на источник в правительстве.

Согласно сообщению представители Афганистана выразили заинтересованность в проекте в ходе нескольких встреч с узбекскими делегациями разных уровней, состоявшихся за последнее время в Ташкенте и Кабуле.

Афганская сторона заинтересована в поставках грузов по железной дороге от Мазари-Шарифа до Андижана и далее в Китай, а также обратно.

Детальный маршрут железной дороги между Китаем, Кыргызстаном и Узбекистаном будет готов к апрелю этого года. Страны также договорились, что в августе будет выработано понимание по технико-экономическому обоснованию проекта, а до конца текущего года — видение по решению всех финансовых вопросов.

По словам экспертов, создание этой железнодорожной магистрали позволит сформировать новые трансконтинентальные коридоры "Китай — Центральная Азия — Кавказ — Европа" и "Китай — Центральная Азия — Афганистан — Иран". Эти маршруты будут короче по сравнению с действующими коридорами практически на 1000 километров.

Узбекистан со своей стороны создал в Андижанской области на базе терминала станции "Ахтачи" мультимодальный транспортно-логистический центр, позволяющий довозить грузы от узбекско-афганской границы до Андижана.

Уже сегодня афганские компании могут использовать этот маршрут, транспортируя грузы до Андижана, а затем перегружая товары на автоколонны, движущиеся по автомобильному коридору "Андижан — Ош —Иркештам — Кашгар".

Появление нового транспортного коридора между Узбекистаном, Кыргызстаном и Китаем было инициировано президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в мае прошлого года. Уже в октябре был запущен пилотный автопробег с участием грузовиков из Узбекистана, Кыргызстана и КНР. Дистанция, общей протяженностью 920 километров, была преодолена за 31 час, из которых 16 часов прошли в движении.

В ближайшее время стороны намерены полноценно запустить функционирование этого коридора и перевезти по нему до конца года около 100 тысяч тонн экспортно-импортных грузов.

Перевозку экспортно-импортных грузов по новому коридору будет осуществлять созданное в начале февраля совместное предприятие Silk Road International. На первом этапе его автопарк составит порядка 80 грузовиков, а до конца года их число планируется увеличить до 200.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)

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