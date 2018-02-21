В Ташкенте состоялся бизнес-форум с участием компаний Азербайджана и Узбекистана

БАКУ /Trend/ - В Ташкенте состоялся бизнес-форум с участием представителей деловых кругов Азербайджана и Узбекистана, организованный Торгово-промышленной палатой Узбекистана.

В мероприятии приняли участие более 20 представителей крупных компаний Азербайджана и свыше 50 руководителей предприятий Узбекистана, действующих в сферах строительства, торговли, фармацевтики, упаковочных материалов, полиграфии, ИКТ и других.

В ходе бизнес-форума ответственные представители Государственного комитета Республики Узбекистан по инвестициям, АО "Узкурилишматериаллари", "Узкимёсаноат", дирекции международного делового центра “Tashkent city”, Национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана, компании “Neuron Technologies LLC” высказали предложения по развитию бизнес-сотрудничества.

В завершение мероприятия между Торгово-промышленной палатой Узбекистана и Национальной конфедерацией организаций предпринимателей Азербайджана подписано соглашение о сотрудничестве.

Напомним, что в Узбекистане действуют 84 предприятия с участием азербайджанских инвестиций, в том числе 71 совместное предприятие и 11 предприятий со стопроцентным азербайджанским капиталом. Они действуют в таких сферах, как торговля, машиностроение, металлообработка, финансы, энергетика, оказание услуг, пищевая и легкая промышленность.

(Автор: Али Мустафаев)

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