ГТК Азербайджана выявил факты уклонения от уплаты налогов некоторыми грузоперевозчиками

2 марта 2018 15:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственный таможенный комитет (ГТК) Азербайджана выявил ряд фактов по уклонению от уплаты налогов некоторыми грузоперевозчиками, сообщает ведомство в пятницу.

Комментируя информацию о повышении таможенных пошлин и налогов для импортируемых из Турции товаров, ведомство отметило, что эта информация не соответствует действительности.

Более того, ГТК подчеркивает, что проведенные расследования показали, что некоторые грузоперевозчики сами прибегают к разным способам для уклонения от уплаты налогов.

Так, некоторые грузоперевозчики, при импорте товаров в страну заявляют, что поставляемые ими товары принадлежат им самим, а не физическим и юридическим лицам, заказавшим доставку этих товаров. Таким образом, эти грузоперевозчики берут оформление импортируемых товаров на себя и значительно занижают стоимость поставляемых товаров в инвойсах, а в некоторых случаях представляют поддельные инвойсы, таким образом, уклоняясь от уплаты налогов.

ГТК Азербайджана призывает всех к честности и обеспечению прозрачности в своей деятельности, своевременной оплате налогов и пошлин. В противном случае, отмечается в сообщении, в отношении этих лиц и компаний будут предприняты меры, предусмотренные законодательством.

Ранее председатель ГТК Азербайджана Айдын Алиев сообщал, что турецкие предприниматели в некоторых случаях стараются избежать уплаты налогов при поставках товаров в Азербайджан. По его словам, подобные проблемы связаны с применением двойных инвойсов. Председатель ГТК обратился к турецким предпринимателям с просьбой не допускать таких случаев.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Хазар Ахундов)

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