Делегация южнокорейской компании ознакомится с СЭЗ в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Делегация южнокорейской компании Evergreen Motors Group планирует ознакомиться с предприятиями Узбекистана и принять участие в совместном узбекско-корейском бизнес-форуме. Об этом во вторник сообщают узбекские СМИ.

Согласно информации, группа деловых людей из Республики Корея прибыла рейсом Узбекских авиалиний Сеул-Фергана.

Гостей в международном аэропорту приветствовали администрация Ферганской области, представители национальной авиакомпании, Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма и СМИ.

Глава корейской делегации, руководитель Evergreen Motors Group Ким Кён Чан выразил благодарность за радужную встречу и гостеприимство узбекского народа.

Сообщается, что деловые люди, прибывшие в Узбекистан без визы в рамках четырехдневного тура, планируют посетить Кокандскую свободную индустриально-экономическую зону, ООО Indorama Kokand textile, компанию UzSungwoo и архитектурные памятники Ферганской долины. Они также примут участие в узбекско-корейском бизнес-форуме, в рамках которого состоятся встречи в формате «Бизнес для бизнеса» (B2B).

Напомним, что ранее делегация представителей компаний из Республики Корея посетила СЭЗ «Ангрен» в Узбекистане для изучения возможностей и перспектив и налаживания сотрудничества с соответствующими организациями.

Представители корейских компаний «Kolon», «Posco Daewoo», «Shindong Enercom», «Woolim Tech Co. Ltd», «Hancop Group», «Heerim Architects &Planners Co., Ltd», «Erae AMS Co. Ltd», «Samsung Engineering», «GS Construction», «Arvid Co.Ltd», «Evergreen Motors», «Lotte Logistics», «Dalim PharmaTech», «Enze Trade», «Leebuild Trade», «Hyundai Engineering Co., LTD», «Hyundai Engineering & Construction», «HS International Inc.» и «Yuhan Corporation» ознакомились с существующей производственной инфраструктурой СЭЗ «Ангрен» и наличием сырьевой базы региона.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Хазар Ахундов)

