Узбекистан намерен развить сотрудничество с РФ в сфере финансирования и образования

7 марта 2018 00:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан заинтересован в привлечении финансирования для продвижения совместных проектов с Россией, а также во взаимодействии в сфере подготовки высококвалифицированных специалистов на базе ведущих специализированных учебных заведений России.

Об этом во вторник сообщают узбекские СМИ со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана.

Тема сотрудничества была обсуждена на встрече президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с министром финансов России Антоном Силуановым, прибывшим в Ташкент с рабочим визитом для проведения двусторонних межведомственных консультаций, сообщили в пресс-службе главы государства.

В ходе встречи рассмотрены перспективы дальнейшего расширения сотрудничества в финансовой сфере.

Особое внимание уделено вопросам привлечения передового российского опыта, технологий и знаний в вопросах модернизации финансовых, налоговых и таможенных органов, бюджетного планирования, обеспечения сбалансированности местных бюджетов, внедрения эффективных механизмов финансового контроля и других направлениях.

(Автор: Фикрет Долуханов)

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